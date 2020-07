Il rapper Kanye West, marito di Kim Kardashian, si candida alla presidenza degli Usa, Elon Musk: “Ti voto” (Di domenica 5 luglio 2020) Il rapper statunitense Kanye West ha deciso di prendere parte nella corsa alla presidenza degli Usa. Lo ha annunciato con un messaggio sul suo profilo Twitter, che conta quasi 30 milioni di follower. “Ora – scrive il marito della diva tv Kim Kardashian – dobbiamo realizzare la promessa dell’America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Corro per la presidenza degli Stati Uniti“. La candidatura ha già ricevuto il sostegno, sempre su Twitter, dell’imprenditore Elon Musk: “Hai il mio pieno sostegno“, ha scritto il patron di Tesla. Nel 2018 West aveva apertamente sostenuto Trump, sfoggiando anche in alcune occasioni il cappello ‘Make America Great Again‘ e recandosi alla Casa Bianca per incontrare il presidente Usa. Successivamente aveva annunciato la sua volontà di ... Leggi su meteoweb.eu

