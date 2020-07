Il rapper Kanye West annuncia la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti (Di domenica 5 luglio 2020) Il rapper Kanye West ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dallo stesso artista via Twitter e ripresa da media internazionali, tra cui il New York Times. Tuttavia non è ancora chiaro se il cantante abbia effettivamente presentato documenti ufficiali per comparire come candidato per la tornata elettorale 2020.We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@KanyeWest) July 5, 2020“Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro”, ha scritto West. “Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”, aggiunto con l’hashtag #2020VISION e una bandierina a stelle e ... Leggi su huffingtonpost

