Il presidente del Lille: «Ho consigliato io Napoli a Osimhen, ha la forza per reggere a quella pressione» (Di domenica 5 luglio 2020) Il presidente del Lille Gerard Lopez ha concesso un’intervista al quotidiano La voix du Nord. E, ovviamente ha parlato anche di Osimhen. Il quotidiano ha definito quella di Osimhen la soap opera (feuilleton) della settimana. Ha ricordato che è stato a Napoli due giorni e che l’attaccante nigeriano deve decidere questo fine settimana e dovrebbe formalizzare ciò – scrive proprio così il quotidiano francese – è simile a un segreto di Pulcinella. Abbiamo avuto diverse offerte per Victor. Ci siamo parlati molto. Andiamo d’accordo e ha una vita straordinaria. Lui ha chiesto il mio parere e gli ho suggerito il nome del club che ai nostri occhi si adatta meglio a lui. Per lo stile di gioco, per l’allenatore e il salto di qualità che sta considerando. Se la destinazione napoletana dovesse essere confermata – scrive il ... Leggi su ilnapolista

