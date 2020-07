Il presidente del Lille consiglia Osimhen: "Se dovesse andare al Napoli diventerebbe la loro superstar" (Di domenica 5 luglio 2020) Il Napoli è in attesa di una risposta definitiva da parte di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Lille diventato l'obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis per rinforzare l'attacco di Gennaro Gatttuso della prossima stagione. Lille OSC v Olympique Lyonnais - Ligue 1 Un 'segnale azzurro' arriva direttamente dalla bocca dll presidente del club francese, Gerard Lopez, che in un'intervista al portale transalpino La Voix du Nord ha ammesso: "Abbiamo ricevuto diverse offerte per il... Leggi su 90min

