Il padrone è il consumatore. Così decidiamo che cibo trovare al supermercato (Di domenica 5 luglio 2020) Il padrone è sempre il consumatore. Ora anche in Italia. Sì perché “Chi è il padrone? – La marca del consumatore” è un’iniziativa francese appena arrivata anche nel nostro Paese. Consente a chi acquista di diventare protagonista attivo del processo produttivo degli alimenti, scegliendone tutte le caratteristiche oltre che il prezzo di vendita. Si tratta, in sostanza, della democrazia partecipativa applicata ai prodotti alimentari. Una sorta di community di consumatori che, grazie anche all’aiuto di catene di supermercati e aziende, decide cosa e come produrre (e comprare), diventando di fatto “padrone” dei consumi. In Francia questa iniziativa in soli 3 anni, e senza aver investito neppure un euro in pubblicità, è riuscita a far nascere 35 nuovi prodotti e vendere oltre 150 milioni di pezzi. ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Senato : Il padrone è il consumatore. Così decidiamo che cibo trovare al supermercato - M5S_Camera : Il padrone è il consumatore. Così decidiamo che cibo trovare al supermercato - Chi_e_ilpadrone : RT @Chi_e_ilpadrone: Grazie @ilGamberoRosso per avere scritto della nostra iniziativa d’interesse collettivo Chi è il padrone?! La marca de… - ilGamberoRosso : RT @Chi_e_ilpadrone: Grazie @ilGamberoRosso per avere scritto della nostra iniziativa d’interesse collettivo Chi è il padrone?! La marca de… - giomo2 : RT @Chi_e_ilpadrone: Grazie @ilGamberoRosso per avere scritto della nostra iniziativa d’interesse collettivo Chi è il padrone?! La marca de… -

Ultime Notizie dalla rete : padrone consumatore «Chi è il padrone?!», così i consumatori decidono cosa produrre (e comprare) Il Sole 24 ORE Arriva sugli scaffali dei supermercati “La Pasta dei Consumatori”

Grano duro 100% italiano e da agricoltura sostenibile, trafilatura in bronzo ed essiccazione lenta a bassa temperatura, giusta remunerazione dei produttori: sono queste le principali caratteristiche d ...

Arriva da Carrefour la pasta dei consumatori

Grano duro 100% italiano e da agricoltura sostenibile, trafilatura al bronzo ed essiccazione lenta a bassa temperatura, giusta remunerazione dei produttori: sono queste le principali caratteristiche d ...

Grano duro 100% italiano e da agricoltura sostenibile, trafilatura in bronzo ed essiccazione lenta a bassa temperatura, giusta remunerazione dei produttori: sono queste le principali caratteristiche d ...Grano duro 100% italiano e da agricoltura sostenibile, trafilatura al bronzo ed essiccazione lenta a bassa temperatura, giusta remunerazione dei produttori: sono queste le principali caratteristiche d ...