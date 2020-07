Il nuovo fidanzato di Belen? Fino a due settimane fa flirtava con un'altra bellissima sudamericana - (Di domenica 5 luglio 2020) Paola Francioni Gian Maria Adinolfi pare sia il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: l'imprenditore Fino a pochi giorni fa era molto intimo con Dayane Mello, ex naufraga dell'Isola dei Famosi Il gossip del momento è quello che vede protagonista Belen Rodriguez. La showgirl argentina da ormai molte settimane è al centro dell'attenzione mediatica della cronaca rosa per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, che stano alle voci di questi ultimi giorni l'avrebbe tradita con Alessia Marcuzzi. Sono solo indiscrezioni, che per altro sono già state smentite sia dall'ex ballerino che dalla conduttrice romana, mentre l'argentina avrebbe dato una mezza conferma citando Bella senz'anima. Questa è la canzone che Emma Marrone cantò ad Amici dedicandola proprio a lei e a Stefano De Martino, quando il ballerino la tradì con l'argentina. Belen ... Leggi su ilgiornale

GocciadiM : @SlKim @Signorina_Wonka Non dirlo a me. Io sto cercando di non pensarci perché l'idea di stare di nuovo da sola a c… - alicedrusiani : @Nunu53557791 Ma piantala almeno ci sfoghiamo dopo avervi detto in tutte le lingue di smetterla con le foto di copp… - simone_twt : @haneulinka Penso ti riferisci al nuovo canale/i video fatti con il fidanzato? Anche io ho smesso praticamente di g… - AttilaAzureRive : RT @Iosonolagomma: Ho visto la foto del nuovo tipo di Belen e a occhio e croce alla prossima retata va a fare compagnia al fidanzato di Sil… - gvoIden : voglio vedere il nuovo fidanzato di s****** -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo fidanzato Il nuovo fidanzato di Belen? Fino a due settimane fa flirtava con un'altra bellissima sudamericana ilGiornale.it Chi è Gianmaria Antinolfi, probabile nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

Dopo la voce di Dagospia, Giornalettismo pare confermare la nova fiamma di Belen Rodriguez: ma chi è Gianmaria Antinolfi? Potrebbe essere Gianmaria Antinolfi il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Dop ...

Belen Rodriguez, pace fatta con Nina Moric a Capri: cosa è successo

Dopo un amore, ne viene subito un altro, e tra un passaggio e l’altro si fa anche in tempo di siglare una bella pace con una acerrima nemica. E’ il caso di Belen Rodriguez e Nina Moric, che hanno fatt ...

Dopo la voce di Dagospia, Giornalettismo pare confermare la nova fiamma di Belen Rodriguez: ma chi è Gianmaria Antinolfi? Potrebbe essere Gianmaria Antinolfi il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Dop ...Dopo un amore, ne viene subito un altro, e tra un passaggio e l’altro si fa anche in tempo di siglare una bella pace con una acerrima nemica. E’ il caso di Belen Rodriguez e Nina Moric, che hanno fatt ...