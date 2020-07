Il Napoli vince e agguanta la Roma in classifica: decidono Callejon e Insigne (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli supera la Roma per 2-1 grazie ai gol di Callejon e Insigne, dopo il pareggio momentaneo di Mkhitaryan. Con questa vittoria gli azzurri salgono a 49 punti in classifica e agganciano la squadra di Fonseca al quinto posto. Nella formazione titolare di Gattuso, Milik vince il ballottaggio con Mertens, mentre in difesa c’è l’ex Manolas affianco a Koulibaly. Fonseca sceglie la difesa a 3 e opta per Mkhitaryan e Kluivert alle spalle di Dzeko. Il primo squillo è di marca azzurra con Callejon che serve Fabian Ruiz, bravissimo nel fintare su Smalling e andare alla conclusione: Pau Lopez si distende e mette in angolo. I partenopei continuano a insistere, ma mancano di incisività negli ultimi metri. Bellissimo lancio in verticale per Zielinski che parte in posizione regolare, aggancia al volo con un ... Leggi su anteprima24

