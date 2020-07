Il Napoli batte e aggancia la Roma: finisce 2-1 al San Paolo. Crisi nera per Fonseca (Di domenica 5 luglio 2020) Vittoria importante con vista Europa per il Napoli di Gattuso che vince 2-1 in casa contro la Roma e aggancia proprio i giallorossi a quota 48 punti. Gli azzurri riscattano così il passo falso di Bergamo, mentre Fonseca deve fare i conti con la terza sconfitta consecutiva.Primo tempocaption id="attachment 987495" align="alignnone" width="300" Napoli - Roma (Getty Images)/captionIl primo tempo del San Paolo non regala molte emozioni. Le due squadre non accelerano quasi mai i ritmi con la Roma che preferisce gestire il possesso di palla, mentre gli uomini di Gattuso attendono e ripartono. La prima occasione del match è per il Napoli con Fabian Ruiz che al 12esimo in area dribbla Smalling e impegna Pau Lopez che smanaccia in angolo. Due minuti più tardi è ancora il Napoli con Zielinski a mettere paura alla Roma. Il polacco calcia bene dalla dopo un ... Leggi su itasportpress

Le temperature mitigate del San Paolo accompagnano il calcio d'inizio gestito dalla squadra ospite. La prima occasione del match è del Napoli intorno al 12': la palla passa velocemente dalla sinistra ...

