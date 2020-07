Il Napoli attende sviluppi sul caso Milik-Juve, contatti Bernardeschi-Insigne (Di domenica 5 luglio 2020) Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, oggi potrebbero esserci nuovi contatti tra la Roma e il Napoli per portare avanti la trattativa per Under. Tra i due club manca ancora un accordo e soprattutto il Napoli aspetta di capire come evolverà il caso Milik. L’unica contropartita gradita agli azzurri per cedere il polacco alla Juventus è Bernardeschi, che, secondo quanto scrive il quotidiano, nei mesi scorsi ha avuto contatti con Lorenzo Insigne. “Su Under in giornata potrebbero esserci altri contatti, non c’è ancora accordo con la Roma. La trattativa è in stand-by, il Napoli attende di capire l’evoluzione della questione Milik con le contropartite proposte da Juventus, Atletico Madrid e Tottenham. Bernardeschi è il profilo più gradito, nei mesi scorsi ha avuto dei contatti con Insigne, compagno di squadra in ... Leggi su ilnapolista

