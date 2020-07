Il medico che lascia l’ospedale di Alzano: «Già il 15 febbraio si diceva che c’era COVID-19» (Di domenica 5 luglio 2020) Nadeem Abu Siam, medico palestinese di 29 anni e padre di tre figli, casa a Nembro, era in servizio sabato 15 febbraio. Il caso del paziente 1 a Codogno sarebbe esploso solo 5 giorni dopo. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera Bergamo dice che si è scontrato negli ultimi giorni con la direzione dell’Emergenza dell’Asst e ha deciso di dimettersi. E aggiunge che già dal 15 febbraio tra i colleghi si sospettava che i pazienti con polmoniti interstiziali potevano essere affetti dal Coronavirus SARS-COV-2: Torna con il pensiero e gli occhi un po’ lucidi a quel sabato 15 febbraio, Nadeem. «Orlandi mi diceva anche in dialetto ‘go mia ol fiat…’. Ho chiamato la radiologia e gli ho fatto fare la lastra a letto. Non sono un intenditore ma qualcosa non andava. ... Leggi su nextquotidiano

