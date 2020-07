Il governatore della Toscana: «Sull’aborto l’Umbria leghista impone imbarazzi e sofferenze alle donne» – Video (Di domenica 5 luglio 2020) Di aborto si è tornato a parlare recentemente nel nostro Paese dopo la decisione della Regione Umbria, a guida leghista, di abrogare la sperimentazione del farmaco RU486 (la pillola abortiva) in regime di day hospital. Il tuo browser non supporta il tag iframe Sul tema è intervenuto oggi il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi: «Noi in Toscana abbiamo sempre pensato che l’aborto con la pillola fosse un modo per venire incontro a una situazione drammatica di disagio che senz’altro le donne provano quando decidono di effettuare sul proprio corpo un aborto. Per questo, per primi, abbiamo consentito l’importazione del farmaco anche quando in Italia non era commercializzato. Questo nostro impegno ha aperto la strada al riconoscimento della RU486 a livello nazionale», ha detto Rossi. «Pensiamo che non solo sia corretto ... Leggi su open.online

GassmanGassmann : Al coso...al governatore della provincia di Trento ,al quale piace tanto pronunciare la parola “abbattere”, “castra… - SusannaCeccardi : A me la fascia di dosso non me l'ha mai strappata nessuno. Né #Renzi, né #Salvini, né un facinoroso della sinistra.… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Libia, 28 giugno 1940: poco dopo un attacco sferrato dagli inglesi, un velivolo S.M. 79 della Regia Ae… - lorenabettalico : RT @carlakak: La giunta regionale Siciliana di Cessodestra si copre di ridicolo. Il Governatore 'COMPETENTE' Musumeci, uomo della carciofa… - fabriziodavoli1 : @CavaleraDaniele @GiovanniToti È il governatore della Liguria che affida la gestione? Non lo sapevo. -

Ultime Notizie dalla rete : governatore della In Puglia il governatore Emiliano inaugura la pista ciclabile con Pippi Mellone, il sindaco (di destra) di... Corriere della Sera Dl semplificazioni, De Luca: “Trattativa privata apre a criminalità. Così si rischia di espellere le aziende più capaci”

“Semplificazioni? Credo che quella amministrativa sia la strada principale da perseguire se vogliamo rilanciare l’Italia. L’obiettivo deve essere quello di prosciugare la palude burocratica”. Così il ...

Autostrade, De Micheli: "A breve stop disagi in Liguria, non potevamo rinviare controlli"

“Per la Liguria vogliamo la sicurezza che non accada più quello che purtroppo è avvenuto nel passato: quando è stato pagato un tributo inaccettabile”. Lo scrive la ministra dei Trasporti Paola De Mich ...

“Semplificazioni? Credo che quella amministrativa sia la strada principale da perseguire se vogliamo rilanciare l’Italia. L’obiettivo deve essere quello di prosciugare la palude burocratica”. Così il ...“Per la Liguria vogliamo la sicurezza che non accada più quello che purtroppo è avvenuto nel passato: quando è stato pagato un tributo inaccettabile”. Lo scrive la ministra dei Trasporti Paola De Mich ...