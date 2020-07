Il finale di Chernobyl in replica su La7 domenica 5 luglio, per rivivere l’epilogo della miglior serie degli ultimi anni (Di domenica 5 luglio 2020) La7 trasmette nuovamente in replica il finale di Chernobyl domenica 5 luglio, in prima serata: dopo la messa in onda in prima visione assoluta in chiaro, il quinto ed ultimo episodio della serie-evento sul disastro nucleare del 1986 torna nella programmazione della rete per l'ultima volta. La7 ha trasmesso Chernobyl in chiaro rendendola disponibile alla platea della tv generalista dopo il grande successo riscosso nel 2019 a livello globale: la serie HBO premiata con 10 Emmy tra cui quello per la Miglior Miniserie, era approdata in Italia su Sky Atlantic, prima che l'emittente di Urbano Cairo ne acquisisse i diritti per la messa in onda. Dal 18 giugno, con due episodi a sera per due appuntamenti, una maratona domenicale e infine l'ultimo trasmesso il 2 luglio, La7 ha proposto la meravigliosa serie di Craig Mazin che ricostruisce con scrupolo, rigore storico ma anche sapiente ... Leggi su optimagazine

SalernoSal : Stasera alle 20.30 Maratona #Chernobyl in attesa del Finale di stagione di giovedì prossimo. @La7tv - akakarolina : Domani sera, domenica 5, episodio finale della serie #Chernobyl Per chi non l'avesse visto #la7 - XsAuDaDeXX : il finale di Chernobyl,oltre ad essere la fine di una serie a dir poco spettacolare,anche una grandissima lezione d… - CretellaRoberta : RT @ClaraMutsc: Domenica rifare tutto finale di stagione con #Chernobyl ?? non lo rifarei @La7tv - bralex84 : -