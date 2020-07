Il figlio di Selvaggia Lucarelli contesta Salvini al gazebo della Lega a Milano, polizia lo identifica. Lei: “Stupita, ha detto la sua senza aggredire” (Di domenica 5 luglio 2020) Allontanato e identificato dalla polizia per aver contestato il leader della Lega, sostenendo che “tutta la comunità Lgbt lo odia”. È quanto successo al figlio di Selvaggia Lucarelli in piazza Milano durante un incontro di Matteo Salvini con i suoi sostenitori della città lombarda. Il 15enne dopo essersi avvicinato al leader con la scusa di un selfie, lo contesta: “Volevo ringraziarla per il suo governo razzista e omofobo”. Le guardie del corpo del segretario del Carroccio provano ad allontanarlo, ma il leader le ferma, mentre i sostenitori cominciano a prendersela con il minorenne. Allontanato da Salvini, poi, Leon Pappalardo, viene fermato e identificato dalla polizia in borghese. “Sono stato fermato e identificato solo per aver detto quello che penso senza nessuna minaccia o violenza. In questo paese – dice il ragazzo alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli: 'Sei omofobo e razzista'. Il ragazzo allontanato e identifica… - giornalettismo : Gli insulti al figlio (15enne) di @stanzaselvaggia. La sua colpa? Aver dato del razzista a #Salvini. E da lì è par… - LegaSalvini : Milano, il figlio di Selvaggia Lucarelli contesta Salvini: 'sei un razzista'. - planetpaul65 : RT @Michele02828265: Il figlio di Selvaggia Lucarelli, di anni 15, durante una manifestazione a Milano urla a Salvini ' sei razzista e o… - blacklions24 : RT @RadioSavana: Milano, il figlio di Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) attacca e insulta Salvini: 'Sei un razzista omofobo'. Poi vien… -

Ultime Notizie dalla rete : figlio Selvaggia Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli: "Sei omofobo e razzista". Allontanato e identificato dalla polizia La Repubblica Il figlio di Selvaggia Lucarelli contesta Salvini: «Omofobo e razzista». Il 15enne identificato dalla polizia

Il figlio di Selvaggia Lucarelli, 15 anni, ha contestato il leader della Lega, Matteo Salvini, al gazebo del partito allestito questa mattina davanti a un centro commerciale di Milano ed è stato ident ...

La 'vendetta' di Salvini sul figlio di Selvaggia Lucarelli: lo dà in pasto alla Bestia e viene riempito di insulti

Non è tardata la vendetta della Bestia di Salvini contro il figlio di Selvaggia Lucarelli: con assoluto spregio della legge per la tutela dei minori, l'account Facebook della Lega ha postato il video ...

Il figlio di Selvaggia Lucarelli, 15 anni, ha contestato il leader della Lega, Matteo Salvini, al gazebo del partito allestito questa mattina davanti a un centro commerciale di Milano ed è stato ident ...Non è tardata la vendetta della Bestia di Salvini contro il figlio di Selvaggia Lucarelli: con assoluto spregio della legge per la tutela dei minori, l'account Facebook della Lega ha postato il video ...