Il Coronavirus, la Fase 3 è incompresa e dilagano le bufale sul Veneto. Intanto anche Zaia ha ceduto allo squadrismo (Di domenica 5 luglio 2020) Vicenza è di nuovo in lockdown: in Veneto dilaga il Contagio da Coronavirus per colpa di un imprenditore che si diverte a fare l’untore. Ovviamente è tutto falso: sono le bufale che dilagano in queste ore sul Veneto, alimentate dalle dichiarazioni del governatore Luca Zaia che evidentemente ha ceduto allo squadrismo fin qui rappresentato al “meglio” (sigh…) dal suo collega campano De Luca. In una conferenza stampa, il Presidente del Veneto ieri se l’è presa personalmente con l’imprenditore di Vicenza rientrato dalla Serbia, dov’era andato per lavorare, da cui è nato un un piccolo focolaio di Covid-19 nel vicentino: parliamo di poche decine di casi accertati, solo uno (proprio l’imprenditore) ricoverato in ospedale, per giunta in terapia intensiva, e una novantina di persone in isolamento precauzionale e ... Leggi su meteoweb.eu

Open_gol : La curva geometrica mostra dei tempi di raddoppio simili alla prima fase dell’epidemia - fanpage : Fase 2, tutti gli errori di Regione Lombardia nella gestione dell’emergenza coronavirus #2luglio - gadmeischia : Ida Trofa | Questo luglio con la sua fase 3 del Coronavirus si apre all’insegna dell’allenamento delle misure di pr… - marconazzurri : RT @FoscoTaccini: ??Un'appropriata lettura dell'attuale fase della pandemia da nuovo #coronavirus fatta dal ministro della #Sanità Roberto #… - FoscoTaccini : ??Un'appropriata lettura dell'attuale fase della pandemia da nuovo #coronavirus fatta dal ministro della #Sanità Rob… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Coronavirus fase 3 | Fiere, congressi, vacanze di gruppo e viaggi in auto: Bonaccini sigla nuova ordinanza BolognaToday Gualtieri: "Crisi devastante ma no al condono, riforma fisco anche per imposte indirette"

Il governo è intervenuto in questi mesi per “contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia COVID-19” e ora “non vi è tempo da perdere” per evitare “una fase di depressione economica”. Lo sc ...

Coronavirus, a Roma 11 casi. In totale nel Lazio 14 nuovi contagi. I dati delle Asl

Ancora casi d'importazione, ancora pre ospedalizzazione che individua nuovi contagi. I numeri sono meno pesanti di quelli di sabato 4 luglio, tuttavia anche oggi, domenica 5 luglio, il termometro dell ...

Il governo è intervenuto in questi mesi per “contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia COVID-19” e ora “non vi è tempo da perdere” per evitare “una fase di depressione economica”. Lo sc ...Ancora casi d'importazione, ancora pre ospedalizzazione che individua nuovi contagi. I numeri sono meno pesanti di quelli di sabato 4 luglio, tuttavia anche oggi, domenica 5 luglio, il termometro dell ...