Il Confine Tradito, un tributo alla Venezia Giulia e all’indomito spirito italiano (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – Il Confine Tradito (384pp., 12,90€), uscito per i tipi di Leone Editore, è l’atteso seguito del pluripremiato romanzo Fratelli Contro. L’autore del romanzo è il giovane scrittore padovano Valentino Quintana, nato a Cittadella nel 1986, scrittore e giornalista pubblicista, autore tra l’altro del saggio storico “Il carattere italiano della Venezia Giulia e della Dalmazia”. Continua la saga dei Gherdovich Il Confine Tradito racconta in maniera scrupolosa e realista, il dopoguerra triestino e della Venezia Giulia, della saga famigliare dei Gherdovich. Le prime pagine si aprono durante i 40 giorni di occupazione titina di Trieste, il periodo più drammatico di sempre per la città. In quel frangente i due fratelli dovranno scegliere di ricongiungersi, reduci dalla Battaglia della Selva di Tarnova su fronti ... Leggi su ilprimatonazionale

