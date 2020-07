Il colore spaventoso dell’inquinamento e il disastro della grandine nei campi: sabato pomeriggio estivo di Taranto e resto della Puglia Organizzazioni degli agricoltori: danni gravi per le coltivazioni, "non si è salvata nessuna provincia" (Di domenica 5 luglio 2020) Nella foto di home page, il colore dell’inquinamento. Taranto, ieri pomeriggio. Semplicemente da paura, quel colore dell’aria. Non c’è stato solo quello, ieri. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: grandine, vento forte con trombe d’aria e nubifragi si sono abbattuti nelle ultime 24 come una furia tempestosa in Puglia, partendo dalla provincia di Taranto per poi spostarsi su tutto il territorio regionale, colpendo le campagne a macchia di leopardo e provocando danni ingenti. E’ il bollettino stilato dai tecnici di Coldiretti Puglia che stanno verificando i danni nei campi, con ulivi spezzati, campi allagati, grano ed erba dei pascoli distrutta, tendoni strappati, frutta e verdura rovinate con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con danni incalcolabili. “Non si è salvata nessuna ... Leggi su noinotizie

