Il Calcio Napoli agguanta il quinto posto battendo la Roma per 2-1 (Di lunedì 6 luglio 2020) Dominio azzurro nella sfida con i giallorossi. Di Callejon ed Insigne i gol del Calcio Napoli. Pareggio momentaneo di Mkhitaryan Partita fondamentale per la quinta posizione in classifica. Posizione inutile per il Calcio Napoli già sicuro della partecipazione all’Europa League e lontanissimo dalla quarta posizione mentre è importante per la Roma proprio in ottica qualificazione europea. Gattuso ripropone Manolas al centro della difesa e Milik al centro dell’attacco. Gli azzurri in campo: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Zielinsky, Demme, Fabian Ruiz; Insigne, Milik, Callejon. La cronaca Parte molto bene il Calcio Napoli facendosi preferire per palleggio e possesso palla. Nei primi venti minuti gli uomini di Gattuso costringono i giallorossi nella loro metà campo proponendo anche un buon pressing alto. Pau Lopez, portiere della ... Leggi su 2anews

