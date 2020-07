Il Bologna vince 2-1 in rimonta, Inter ko a San Siro (Di domenica 5 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – L’Inter non sfrutta il ko della Lazio contro il Milan e cade in casa con il Bologna per 2-1 nella trentesima giornata di Serie A. Il gol di Lukaku nel primo tempo non basta agli uomini di Conte, che sprecano la superiorità numerica dopo l’espulsione di Soriano, fallendo anche un rigore con Lautaro Martinez. Juwara prima e Barrow poi, gelano i nerazzurri che si buttano via nell’ultima mezz’ora, complice anche il doppio giallo a Bastoni. Rimane invariato il gap tra l’Inter e i biancocelesti in classifica: occasione sprecata per riavvicinarsi seriamente al secondo posto, il margine rimane di quattro lunghezze. Gli uomini di Mihajlovic invece escono da San Siro con una vittoria di lusso per come si era messa la partita: quota 41 punti e nono posto momentaneo per gli emiliani. Nel primo tempo l’Inter ci mette qualche ... Leggi su ilcorrieredellacitta

