Il Bologna ferma ancora l’Inter a San Siro: la coppia gambiana Juwara-Barrow affonda Conte (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo la Lazio, anche l’Inter crolla in casa. La squadra di Antonio Conte è stata fermata – come l’anno scorso – dal Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ha vinto a San Siro col punteggio di 1-2. I nerazzurri scivolano così a 11 punti dalla vetta, mettendo di fatto fine a ogni possibile speranza di rimonta scudetto. È l’Inter a passare in vantaggio con la rete del solito Lukaku, bravo a spingere in rete il pallone dopo il palo colpito da Lautaro Martinez. Intorno all’ora di gioco, tutto sembra mettersi bene: prima Soriano si fa espellere per proteste, avrebbe detto “sei scarso” all’arbitro Pairetto; poi l’intervento in ritardo di Dijks su Candreva vale il calcio di rigore. Lautaro, però, si fa parare la conclusione da Skorupski, che respinge anche il tap-in di Gagliardini. Mihajlovic si gioca il tutto ... Leggi su ilnapolista

L'inizio del match è caratterizzato da molti falli da parte di entrambe le squadre. La prima occasione degna di nota è dell'Inter che, dopo circa 10 minuti, trova il gol di Lukaku ma l'azione del cent ...

Inter-Bologna 1-2: i Musa fanno festeggiare Mihajlovic, crollo nerazzurro

Juwara e Barrow: è un Bologna in salsa giovane a suon di 'Musa'. I gambiani rimontano l'Inter. Lautaro sbaglia un rigore. Espulsi Soriano e Bastoni. Musa più Musa. Omonimi, amici, compagni. Con un goa ...

