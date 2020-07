“I cerchi nell’acqua” è il giallo di quest’estate (Di domenica 5 luglio 2020) Quanti giallisti ci sono in Italia? Forse più dei candidati alle elezioni e non passa giorno che non ne nascano altri: come funghi dopo una spolverata di pioggia umida fuori stagione. Commissari, ispettori, agenti scelti e non, il giallo con le sue declinazioni crime è il vero libro dell’estate. Chi scrive ama il genere e lo frequenta da “Il giorno della civetta” in avanti, consapevole che questo genere circolare è la vera forma del romanzo odierno. Ebbene – per chi non l’abbia ancora fatto – vi consigliamo quello che è a nostro giudizio il migliore giallista italiano: verace seguace della lezione dell’uomo di Racalmuto. Stiamo parlando di Alessandro Robecchi, giornalista di lungo corso a il manifesto e tra i fondatori della nostra Bibbia giovanile: Cuore. Robecchi si è inventato il sovrintendente ... Leggi su ilnapolista

Undertall65 : @AlRobecchi pag.351 errore ortografico 'pace' al posto di 'piace'. Mannaggia l'ho quasi finito?? Bellissimo. Parecch… - LeggereAColori : Recensione di I cerchi nell’acqua di Alessandro Robecchi - LeggereAColori : Recensione di I cerchi nell’acqua di Alessandro Robecchi - SHIN_Fafnhir : @LucioMalan @Fata_Turch @Samira1577 Il rimedio è sempre qualcosa di più drastico. Questo è un tentativo. Se nell'ac… - ignafrasca : @AlRobecchi @sellerioeditore Ma il titolo del suo libro vuole essere una citazione di William Mcllvanney ? Giallist… -

Ultime Notizie dalla rete : cerchi nell’acqua”