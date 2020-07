Highlights e gol Villareal-Barcellona 1-4, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Villareal-Barcellona 1-4, match valido per la trentaquattresima giornata di Liga 2019/2020. Ottima partenza dei blaugrana che dopo 3′ sono già in vantaggio. Sul cross basso dalla sinistra di Jordi Alba il tocco decisivo è di Pau Torres, che realizza uno sfortunato autogol. Il pareggio dei padroni di casa arriva poco dopo, al 13′, grazie al tap-in vincente di Gerard Moreno sulla conclusione di Cazorla respinta da Ter Stegen. Il vantaggio del Villareal viene però spezzato dall’accoppiata Messi-Suarez, che al 20′ mette in crisi la difesa. L’argentino prende palla a centrocampo e, al limite dell’area, serve Suarez, il quale si esibisce in uno splendido destro a giro che batte Asenjo. Il secondo assist di Messi giunge invece al 45′ ed è una magia, di tacco no look, a beneficio di ... Leggi su sportface

SkySport : ?? GREENWOOD, UN FENOMENO ?? ?? Doppietta da applausi per il diciottenne ? Tutti i gol ?? - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Finta col destro ?? Gol col sinistro ?? Contropiede letale del Sassuolo ? Boga finalizza il contropiede del Sassuolo contro… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Parma-Fiorentina 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A - sportface2016 : #NapoliRoma, il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #SerieA -