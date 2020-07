Highlights e gol Napoli-Roma 2-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Napoli-Roma, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Allo stadio San Paolo i padroni di casa sbloccano la partita ad inizio secondo tempo grazie alla stoccata vincente di Callejon, ma la risposta della Roma non si fa attendere e con Mkhitaryan trova la via del pareggio con un preciso destro. Ma a prendersi la scena è sicuramente Lorenzo Insigne che nel finale si inventa un gran gol per il 2-1 finale. Da segnalare anche il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo dopo 175 giorni dall’infortunio al crociato rimediato in Roma-Juventus, lo scorso 12 gennaio. LE PAGELLE, I VOTI E IL TABELLINO Leggi su sportface

