Highlights e gol Liverpool-Aston Villa 2-0: Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Il VIDEO delle azioni salienti di Liverpool-Aston Villa, match valido per la trentatreesima giornata della Premier League 2019/2020 e conclusosi sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Il club campione d’Inghilterra ha sbloccato un incontro complicato al 71′, grazie ad un guizzo vincente del solito Sadio Manè, per poi chiuderlo grazie ad una rete di Curtis Jones al 90′. Di seguito gli Highlights integrali del testa a testa. Leggi su sportface

