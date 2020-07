Highlights e gol Burnley-Sheffield United 1-1, Premier League 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Il video con gli Highlights e i gol di Burnley-Sheffield United 1-1, match valevole per la trentatreesima giornata della Premier League 2019/2020. Al Turf Moor i padroni di casa passano in vantaggio verso la fine del primo tempo con Tarkowski che, su assist di Rodriguez, fa partire un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Gol confermato dopo VAR Review. Il pareggio degli ospiti arriva all’80’: Sharp spizza di testa, pallone che arriva sui piedi di Egan che beffa Pope. Leggi su sportface

