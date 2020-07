Hellas Verona, Juric: «Siamo stanchi. Complimenti al Brescia» (Di domenica 5 luglio 2020) Ivan Juric ha analizzato la sconfitta subita contro il Brescia: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Brescia. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una buona partita, con tante palle gol e un buon possesso palla. Complimenti al Brescia. Non voglio criticare i ragazzi perché sono davvero stanchi. Ci mancano diversi giocatori che avrebbero potuto far rifiatare i ragazzi. Non eravamo al massimo e si è visto». ERRORI – «Nel primo tempo abbiamo dominato, è mancato solo il gol. Nella ripresa è evidente che sono mancate le energie. Quando mancano le energie, vengono fuori i nostri difetti». STANCHEZZA – «È difficile spiegare questo periodo. I ragazzi sono stanchi, ... Leggi su calcionews24

