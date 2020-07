Heidenheim-Werder Brema in tv: data, orario e diretta streaming ritorno spareggio Bundesliga (Di domenica 5 luglio 2020) Tutto pronto per il ritorno dello spareggio per giocare in Bundesliga nella prossima stagione: Heidenheim-Werder Brema sarà visibile in tv. Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della sfida che mette di fronte la terza classificata della seconda divisione e la terzultima del massimo campionato dopo l’andata terminata 0-0. Appuntamento alle ore 20.30 di lunedì 6 luglio, diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

Finisce senza reti l'andata dello Spareggio Retrocessione in Bundesliga, fra il Werder Brema ed il Heidenheim; posta in palio alta, chi perde retrocede. Per i "biancoverdi" che all'ultima giornata han ...

Bundesliga, il Werder Brema non va oltre il pari: promozione lontana

La Bundesliga 2019/2020 è andata in archivio con il successo del Bayern Monaco che si è confermato Campione di Germania. Nel campionato tedesco, però, c’è ancora un esito da stabilire. Il Werder Brema ...

