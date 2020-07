Guido Aristarco. Quando il critico marxista elogiava i film prodotti dal nazismo (Di domenica 5 luglio 2020) Questo articolo, che fa luce sul passato fascista di Guido Aristarco, è stato pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2019.L’Italia entra in guerra nel giugno del 1940. Nel clima bellico, l’ottava edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica si trasforma in una più modesta «settimana», dal 1° all’8 settembre. Passerà alla storia come la «mostra di guerra». Vi partecipa un giovane critico cinematografico di provincia, molto attivo e originale, dotato di notevole verve polemica e con le idee piuttosto chiare. È il poco più che ventenne Guido Aristarco, inviato per La voce di Mantova, quotidiano della Federazione dei fasci di combattimento. Fin dalla sua prima corrispondenza veneziana mostra saldi convincimenti sulla supremazia delle cinematografie sorelle: «Dunque, senza ... Leggi su ilprimatonazionale

