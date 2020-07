Guardiola: «Il Real? Preferivo affrontarlo a Manchester» – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) Pep Guardiola, tecnico del Manchester City sulla sfida di ritorno in Champions contro la squadra di Zidane Pep Guardiola pensa già alla sfida di Champions League contro il Real Madrid, queste le sue parole. «Questo è un club fantastico e abbiamo imparato ad accettare la sconfitta come qualcosa che fa parte del calcio. In Champions League ii dettagli fanno la differenza, non scorderò mai alcune cose che sono successe. Non vediamo l’ora di affrontare il Real, loro sono i padroni della competizione e avremmo voluti affrontarli a Manchester». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Andres Iniesta, ex campione del Barcellona e della Nazionale Spagnola, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport, parlando anche del calcio italiano. “Guardiola è un tecnico spettacolare in ...

