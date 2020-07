Gualtieri: "Usare al meglio le risorse dell'UE, no a nuovi condoni" (Di domenica 5 luglio 2020) L’Ansa anticipa le parole del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, contenute nella premessa al Pnr, il Piano di Rilancio che l'Italia sta preparando per settembre e che si basa su tre basi: "modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale e parità di genere". Il titolare del Tesoro sottolinea che il governo, durante i mesi della pandemia, è intervenuto per "contrastare i devastanti effetti economici dell'epidemia COVID-19", ma questo non basta e "non vi è tempo da perdere" per evitare "una fase di depressione economica". Per riuscirci, però, la ricetta è una sola: ovvero le "notevoli risorse che l'Unione Europea ha messo in campo devono essere utilizzate al meglio", scrive ancora il ministro dell’Economia. Nei prossimi giorni il premier Conte ha promesso il Dl Semplificazioni, mentre poi ... Leggi su blogo

