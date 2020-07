Gualtieri presenta il Piano nazionale di Riforma. Tra le novità no al condono ed incentivi per auto elettriche (Di domenica 5 luglio 2020) “È assolutamente necessario evitare che la crisi pandemica, inserendosi su un contesto di scarso dinamismo economico del Paese, nonché di complessi cambiamenti geopolitici a livello mondiale, sia seguita da una fase di depressione economica. Non vi è tempo da perdere, e le notevoli risorse che l’Unione Europea ha messo in campo devono essere utilizzate al meglio”. Dopo che l’hanno denunciato i ‘cattivi’ di Confindustria, quelli di Confcommercio, l’ha ribadito prima la Cgia di Mestre, e l’Istat di questa immensa crisi economica – al momento contrastata solo a ‘chiacchiere’ – ne ha capillarmente descritto le ‘diverse criticità’, malgrado l’ottimismo di Conte (che proprio ieri ha annunciato con i soliti termini roboanti l’arrivo del dl Semplificazioni: “La ... Leggi su italiasera

Alleggerire la pressione fiscale, con una riforma complessiva che incida anche sulle imposte indirette, ma non lasciarsi tentare da condoni fiscali. Anzi, insistere nella lotta all’evasione fiscale co ...

Irpef, taglio tasse sul lavoro e aliquota del 38%: tavolo Fisco al via

Un modo, come è accaduto per il taglio dell’Iva, per prendere l’iniziativa e uscire dall’angolo. E per dimostrare, con una comunicazione martellante, che «il governo decide come non mai nella storia r ...

Alleggerire la pressione fiscale, con una riforma complessiva che incida anche sulle imposte indirette, ma non lasciarsi tentare da condoni fiscali. Anzi, insistere nella lotta all’evasione fiscale co ...Un modo, come è accaduto per il taglio dell’Iva, per prendere l’iniziativa e uscire dall’angolo. E per dimostrare, con una comunicazione martellante, che «il governo decide come non mai nella storia r ...