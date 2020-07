Gualtieri anticipa il piano nazionale di rilancio che scatterà a settembre (Di domenica 5 luglio 2020) Il piano è basato su tre pilastri: modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale e parità di genere Leggi su firenzepost

Gualtieri, le indicazioni sul Piano nazionale di rilancio nella bozza: “Crisi devastante, usare al meglio fondi Ue”. Niente condoni e un intervento: “Migliorare reddito di cittadinanza” Non c’è tempo ...ROMA - Il documento, anticipato dall'Ansa, accompagna il Def e contiene le linee guida decise dal Governo per il rilancio del Paese. Il ministro dell'Economia Gualtieri nelle premesse: "Non c'è tempo ...