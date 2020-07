Green Economy, la strategia della Commissione Europea (Di domenica 5 luglio 2020) Nella bozza che la Commissione Europea presenterà mercoledì 8 luglio, sono previsti: 180 miliardi per l’idrogeno, una vettura su due elettrica entro 30 anni, importazioni sostituite da rinnovabili prodotte localmente L’obiettivo della strategia energetica al 2050 della Commissione Europea, prevede la “decarbonizzazione profonda di tutti i settori” dell’economia. Il documento sarà presentato mercoledì 8 luglio, … L'articolo Green Economy, la strategia della Commissione Europea proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nella bozza che la Commissione Europea presenterà mercoledì 8 luglio, sono previsti: 180 miliardi per l’idrogeno, una vettura su due elettrica entro 30 anni, importazioni sostituite da rinnovabili pro ...

Green economy per l’UE: “Decarbonizzazione profonda di tutti i settori”. Cosa si intende?

Un nuovo piano Europeo riguardante la Green Economy verrà presentato mercoledì 8 luglio dalla Commissione Europea. E’ un Europa che sembra oltre la crisi Coronavirus, quella che mercoledì presenterà u ...

