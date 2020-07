Gp Austria: vince Bottas, fantastico secondo posto di Leclerc (Di domenica 5 luglio 2020) Bentornata Formula1. Il Gp d'Austria ripaga di tanta attesa con una gara entusiasmante vinta dalla Mercedes del finlandese Valtteri Bottas davanti ad un incredibile Charles Leclerc autore di due sorpassi capolavoro su Perez e Norris nel finale di gara che l'hanno proiettato sul podio. Ci ha pensato poi una sbavatura di Lewis Hamilton che arriva quarto per i 5 secondi di penalità dopo l'incidente con Albon. Penalità che proietta Leclerc al secondo posto e la McLaren di Norris al terzo per solo un decimo. Alle spalle del campione del mondo ecco Sainz, Perez, Gasly, Ocon, Giovinazzi, Vettel (decimo in una gara complicata anche a causa di un testacoda), e Latifi. Costretto al ritiro nella parte iniziale della gara Max Verstappen a causa di un problema alla sua Red Bull.Bottas"Decisamente una gara con tanta pressione per me. Lewis ha avuto molte possibilità di ... Leggi su ilfogliettone

