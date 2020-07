GP Austria, diretta: Bottas comanda, Hamilton si avvicina, Leclerc sesto (Di domenica 5 luglio 2020) 25° giro - Ocon attacca Magnussen il quale ha un problema ai freni e finisce fuori pista ritirandosi22° giro - Hamilton riduce a 5"2 il distacco da Bottas, terzo Albon a 16"3,... Leggi su ilmessaggero

SkySportF1 : Sebastian Vettel fuori dal Q3! (?? #Q2) Il LIVE ? - SkySportF1 : Piloti in ginocchio per evidenziare il supporto a Black Lives Matter Il LIVE ? - ItalyMFA : Punto stampa congiunto del Ministro ???? @luigidimaio con il Ministro degli Esteri austriaco ???? Alexander… - Etzi2891 : RT @SkySportF1: COLPO DI SCENA! (giro 13/71) Si ritira @Max33Verstappen per un problema tecnico! Il LIVE ? - Notiziedi_it : Gp Austria, diretta: Bottas leader, Verstappen ai box, Hamilton secondo -