GP Austria: Bottas e Hamilton separati da mezzo secondo, Albon sempre terzo (Di domenica 5 luglio 2020) 40° giro - Bottas e Hamilton si scambiano i giri più veloci ed ora l'inglese è a 6 decimi.Molto bene Giovinazzi che è risalito in classifica ed è 11esimo con... Leggi su ilmattino

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: F1, GP di Austria: mascherine e tribune vuote, via con Bottas davanti - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: F1, GP di Austria: mascherine e tribune vuote, via con Bottas davanti - roma_magazine : RT @calciomercato_m: F1, GP di Austria: mascherine e tribune vuote, via con Bottas davanti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, GP di Austria: mascherine e tribune vuote, via con Bottas davanti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, GP di Austria: mascherine e tribune vuote, via con Bottas davanti -