Gomorra, stasera su TV8 gli episodi 5 e 6: le anticipazioni (Di domenica 5 luglio 2020) Gomorra, la serie tv di culto tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano, torna stasera su TV8 alle 21:30 con gli episodi 5 e 6 della prima stagione: anticipazioni. Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 5 e 6 della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, è in onda sul canale in chiaro di proprietà di Sky dalla scorsa settimana. In attesa della stagione 5. Nelle anticipazioni dell'episodio 5, Il ruggito della leonessa, Donna Imma e Genny partono per Milano dove il contabile dei Savastano, Franco Musi, ha gestito un investimento senza il benestare del boss. Dovrà fare i conti con Imma, sempre più determinata a vederci chiaro nella gestione degli affari del clan. Una volta scoperto ... Leggi su movieplayer

Gomorra su Tv8, l’attrice di Imma: “Occasione potentissima per me”

Al successo lei ormai non ci pensava più, Maria Pia Calzone, arrivata a 40 anni si chiedeva come mai non avesse ancora ottenuto ruoli di primo piano. E’ quello che racconta a TeleSette, mentre si atte ...

