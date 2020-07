Giuntoli: “Se Osimhen arriva la settimana prossima? Noi siamo interessati, vediamo…” (Di domenica 5 luglio 2020) A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. L’energia di Gattuso è un valore aggiunto? “Un grande valore! Il mister era molto arrabbiato perché non meritavamo di perdere. Due disattenzioni hanno regalato due gol ai bergamaschi“. Osimhen arriva la settimana prossima? “Noi siamo interessati, vediamo…“. Come può migliorare il Napoli per tornare ad essere competitivo? “Per tornare ai piani alti della classifica ci vuole tempo, con Gattuso la nostra media è altissima. Abbiamo già vinto un trofeo, secondo me dall’anno prossimo saremo di nuovo competitivi ai massimi livelli“. L'articolo Giuntoli: “Se Osimhen arriva la settimana prossima? Noi siamo interessati, vediamo…” sembra ... Leggi su ilnapolista

