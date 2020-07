Giudice Sportivo: cinque squalificati in Serie A (Di domenica 5 luglio 2020) cinque squalificati dopo le gare del sabato, valide per la 30a giornata del campionato di Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle sfide disputate nella giornata di sabato per il 30esimo turno del campionato di Serie A. Una giornata di squalifica per Matthijs de Ligt (Juventus), Filip Djuricic (Sassuolo), Paulo Dybala (Juventus), Armando Izzo (Torino) e Panagiotis Tachtsidis (Lecce). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

