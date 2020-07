Giovani imprenditori dei Colli Bando del Gal per le startup (Di domenica 5 luglio 2020) Centocinquantamila euro per le startup che valorizzino specificità e ricchezze del territorio. Leggi su ecodibergamo

Ammontano a 150 mila euro le risorse destinate dal Gal Colli di Bergamo e del Canto Alto per il bando «Operazione 6.2.01», destinato a giovani imprenditori. L’intervento intende sostenere sul ...

Ammontano a 150 mila euro le risorse destinate dal Gal Colli di Bergamo e del Canto Alto per il bando «Operazione 6.2.01», destinato a giovani imprenditori. L'intervento intende sostenere sul ...