Giovane annegato | si tuffa nel lago dal pedalò e non riemerge più (Di domenica 5 luglio 2020) Altra tragedia con un altro Giovane annegato. Pure questa volta il dramma si consuma nel corso di una gita in compagnia. Servono ore ed ore di ricerca. Purtroppo si registra ancora una volta una tragedia con un Giovane annegato nel corso di quella che sarebbe dovuta essere una piacevole uscita fuori porta. La vittima è … L'articolo Giovane annegato si tuffa nel lago dal pedalò e non riemerge più è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MCampadelli : Il 14 giugno muore annegato un 19enne al lago di Caldonazzo, oggi un altro giovane rischia l'annegamento e lotta pe… - butindaro : Muore annegato giovane della Chiesa ADI di Forlì - terzame : @salvatore1953 @giobandnere chi ci salva. La situazione che descrivi e che condivido, nel mio immaginario equivale… - simcopter : RT @Ansa_ER: Giovane muore annegato sul litorale ravennate. Un ragazzo di 28 anni deceduto a Lido di Classe #ANSA - Ansa_ER : Giovane muore annegato sul litorale ravennate. Un ragazzo di 28 anni deceduto a Lido di Classe #ANSA -