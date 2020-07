Giornali-tv, il rinascimento europeo Chi guarda al business dei media (Di domenica 5 luglio 2020) E’ da anni indicato come un settore in crisi, stretto tra concorrenza di social network come Facebook e di raccoglitori di pubblicità online come Google, eppure il settore editoriale “tradizionale” continua ad attrarre l’interesse dei grandi investitori mondiali. In molti casi si tratta di un interesse per investimenti di tipo “opportunistico” o per aggregazioni industriali di sapore difensivo, ma non mancano progetti in cui interessi filantropici e di business sembrano collidere. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Nel cinquantesimo anniversario della morte di Roberto Longhi, il grande studioso che ha restituito pieno lustro ai pittori di Ferrara con il suo Officina ferrarese, capolavoro della letteratura, oltre ...‘Toscana, Rinascimento senza fine’. È questo il concept della campagna di promozione della Regione Toscana, realizzata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana ...