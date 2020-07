Giappone, piogge torrenziali e frane: vittime e migliaia di sfollati (Di domenica 5 luglio 2020) Tokyo, 5 lug. (Adnkronos/Dpa) - Almeno 16 vittime e 13 dispersi in Giappone dopo che piogge torrenziali hanno causato soprattutto nel sud-ovest del Paese frane e inondazioni. A riferirlo sono i media locali. La prefettura di Kumamoto ha chiesto a circa 200mila residenti di abbandonare le loro abitazioni. Secondo l'istituto meteorologico Giapponese sono previste precipitazioni fino a 200 millimetri nell'isola a sud ovest di Kyushu, 150 millimetri nella regione di Tokai, nel centro del Giappone, e 100 millimetri a Shikoku e nella regione di Kinki. Leggi su liberoquotidiano

