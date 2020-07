Ghislaine Maxwell, spunta una foto con Kevin Spacey sul trono della Regina Elisabetta. E ora tremano Bill Clinton e il Duca di York (Di domenica 5 luglio 2020) Una foto capace di far tremare due sponde dell’Oceano, sia il principe Andrea a Buckingham Palace sia l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Lo scatto in questione, trovato dal Telegraph, ritrae Ghislaine Maxwell, partner e complice complice di Jeffrey Epstein, sorridente seduta sul trono dove la Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono stati incoronati nel 1953. Accanto a lei Kevin Spacey, l’attore caduto in disgrazia travolto dalle accuse di molestie sessuali. Lo scatto risale al 2002 e coglie un momento di un tour privato: i due erano a Palazzo Reale su invito del Principe Andrea, il figlio della Regina (implicato nello scandalo Epstein nonostante le ripetute smentite) dopo essere volati Londra per accompagnare Bill Clinton, che nel 2002 aveva da poco lasciato la Casa Bianca ed era atteso a un evento del partito laburista. Da qui l’effetto domino ... Leggi su ilfattoquotidiano

Definire Ghislaine Maxwell una donna controversa è come dire che gli abitanti dell’East End di Londra provavano solo una leggera inquietudine al pensiero che Jack Lo Squartatore camminasse indisturbat ...

È stata amica di Bill Clinton, Donald Trump e JFK junior, ha frequentato i salotti più mondani del mondo anglosassone, i matrimoni dei Kennedy così come le feste dei reali inglesi. Basta digitare il s ...

Definire Ghislaine Maxwell una donna controversa è come dire che gli abitanti dell'East End di Londra provavano solo una leggera inquietudine al pensiero che Jack Lo Squartatore camminasse indisturbat ...È stata amica di Bill Clinton, Donald Trump e JFK junior, ha frequentato i salotti più mondani del mondo anglosassone, i matrimoni dei Kennedy così come le feste dei reali inglesi. Basta digitare il s ...