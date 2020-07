Genoa-Napoli: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le probabili formazioni di Genoa-Napoli, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di mercoledì 8 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Genoa – (in aggiornamento) QUI Napoli – (in aggiornamento) Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi, Behrami, Lerager, Sturaro, Cassata; Falqué, Sanabria Ballottaggi: Squalificati: Indisponibili: Criscito (in dubbio), Radovanovic Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Elmas, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne Ballottaggi: Squalificati: Koulibaly, Demme, Indisponibili: Ospina (in dubbio), Allan (in dubbio) Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - ROI05841958 : I ritmi sono stati molto bassi nel 2t, ma era inevitabile. Il Napoli ha creato tanto, ma ha sciupato molto ma l'imp… - FugaziFutbol : Sunday’s Serie A results: @SerieA_EN Inter Milan 1-2 Bologna (Both teams were issued a red card) Sampdoria 3-0 SPA… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly e Diego #Demme salteranno la gara contro il #Genoa #Napoli #NapoliRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Napoli PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI: ballottaggi e dubbi Nicola e Gattuso Sportface.it Koulibaly ammonito, anche Kalidou era diffidato: salterà il Genoa con Demme

Anche Kalidou Koulibaly, proprio come Diego Demme, salterà la prossima partita di Serie A contro il Genoa a causa di una squalifica. Il difensore centrale franco-senegalese, infatti, rientrava nell'el ...

Napoli, forfait in difesa contro il Genoa: out Koulibaly

Kalidou Koulibaly sarà costretto a saltare il match contro il Genoa. Ammonito nel corso del secondo tempo della gara contro la Roma, il difensore del Napoli sarà squalificato: contro i liguri Rino Gat ...

Anche Kalidou Koulibaly, proprio come Diego Demme, salterà la prossima partita di Serie A contro il Genoa a causa di una squalifica. Il difensore centrale franco-senegalese, infatti, rientrava nell'el ...Kalidou Koulibaly sarà costretto a saltare il match contro il Genoa. Ammonito nel corso del secondo tempo della gara contro la Roma, il difensore del Napoli sarà squalificato: contro i liguri Rino Gat ...