Gemelli uccisi dal padre, la struggente lettera della madre letta al funerale (Di domenica 5 luglio 2020) Daniela, la mamma dei due Gemelli uccisi dal padre in Valsassina, ha fatto leggere una toccante lettera al termine del funerale. GESSATE (MI) – L’ultimo saluto ai due Gemelli uccisi dal padre la settimana scorsa si è svolto sabato nel paese dove la famiglia Bressi. Una cerimonia molto toccante, svoltasi presso il campo sportivo, a cui hanno assistito 800 persone. La madre: “Ciao nanetti…” La madre di Elena e Diego, Daniela, ha affidato il suo ultimo saluto a una lunga lettera letta da una amica: “Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama ‘mamma’. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto. Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma e chiedo ... Leggi su newsmondo

