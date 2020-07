Gattuso: «Tanti giocatori giocano meglio e il merito è il loro, hanno accettato ciò che ho proposto» (Di lunedì 6 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha risposto ad alcune domande nella conferenza stampa virtuale al termine della gara contro la Roma al San Paolo “Complimenti alla Roma che ha fatto una partita gagliarda e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto un buon primo tempo a Bergamo, poi ci siamo persi in chiacchiere. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita”. Il gol subito? “Non ricordo nessuna parata di Meret, potevamo scappare diversamente in quell’occasione. Dobbiamo sviluppare meglio negli ultimi 25 metri” Il Barcellona? “Manca più di un mese, dobbiamo finire bene il campionato. Mi interessa la mentalità, giocare bene le partite: di questa squadra reteranno in Tanti”. Quanto è cambiato il Napoli? “Ringrazio i ragazzi per la loro disponibilità. hanno accettato tutto ciò che ho proposto. Tanti ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Gattuso: «Tanti giocatori giocano meglio e il merito è il loro, hanno accettato ciò che ho proposto» Il tecnico d… - ChiLiberato : RT @TolliVincenzo: L'ho criticato come in tanti Ma è da ormai tante partite ne tesso le lodi Lui più di tutti ha beneficiato dell'arrivo… - Salvato95551627 : RT @TolliVincenzo: L'ho criticato come in tanti Ma è da ormai tante partite ne tesso le lodi Lui più di tutti ha beneficiato dell'arrivo… - __pasq__ : RT @TolliVincenzo: L'ho criticato come in tanti Ma è da ormai tante partite ne tesso le lodi Lui più di tutti ha beneficiato dell'arrivo… - TolliVincenzo : L'ho criticato come in tanti Ma è da ormai tante partite ne tesso le lodi Lui più di tutti ha beneficiato dell'ar… -