Frittelle di patate senza olio: un contorno goloso con 100 Kcal. (Di domenica 5 luglio 2020) Frittelle di patate senza olio: un contorno goloso con 100 Kcal. Volete preparare un contorno super sfizioso, ma che sia allo stesso tempo leggero e facile da fare? Ecco la ricetta per cucinare delle buonissime Frittelle di patate con solo 100 calorie, da cucinare senza olio ma al forno. Ingredienti per fare le Frittelle di patate senza olio Per preparare delle gustose Frittelle di patate senza olio, avrete bisogno di: 15 grammi di farina di tipo 0 5 patate 1 uovo intero 1 cipolla Un filo di olio extravergine di oliva (per ungere la teglia) Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe. Le dosi indicate sono per circa 6 persone. Cuocere le patate Prendere le patate e lavarle accuratamente sotto l’acqua corrente, sfregando, se serve la buccia con una spazzolina. Adagiare i tuberi all’interno di una pentola con l’acqua e fare cuocere a fiamma bassa per 10-15 ... Leggi su pianetadonne.blog

PietroParadiso2 : Prima delle 4/5 cene estive che Teresa propone a figli/nipoti: zucchine alla scapece, melenzane grigliate, peperoni… - N3ssuno76 : RT @Flelma171029: Non so più come cucinare le zucchine. Stasera ne ho fatte frittelle. #zucchine #fioridizucca #patate #bio #30giugno #anc… - Flelma171029 : Non so più come cucinare le zucchine. Stasera ne ho fatte frittelle. #zucchine #fioridizucca #patate #bio… - PatateLapetite : RT @Giulicat1512: @MariaKostourou @50GENNY @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @Maurizio… - Giulicat1512 : @MariaKostourou @50GENNY @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… -

