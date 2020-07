Fregene, ladro solitario (ma con la mascherina anti Covid) in azione: «Ecco il regalo che ci ha fatto» (Di domenica 5 luglio 2020) Topo d’appartamento in azione a Fregene. Un ladro solitario, munito di mascherina anti Covid, è stato immortalato in azione dalla telecamere di sorveglianza di un’abitazione sita in Via Castellammare. I fatti risalgono al maggio scorso ma soltanto pochi giorni fa il proprietario ha voluto pubblicare sui social le foto dell’accaduto. Nei fotogrammi postati si vede il malvivente entrare nella casa e mettere a soqquadro le varie stanza alla ricerca di oggetti di valore. «Ecco il regalo che ci è stato fatto il 31 Maggio in Via Castellammare», titola il post pubblicato su uno dei gruppi Facebook della zona. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Fregene, ladro solitario (ma con la mascherina anti Covid) in azione: «Ecco il regalo che ci ha fatto» su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

