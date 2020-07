Francesca Cipriani, la cruda confessione del padre: “Ti ho fatto del male…” (Di domenica 5 luglio 2020) Francesca Cipriani e la lettera aperta al padre Qualche settimana fa il noto magazine DiPiù ha pubblicato tra le sue pagine una lunga lettera aperta di Francesca Cipriani dedicata al padre. Tra quest’ultimo e la figlia non c’è stato sempre un bellissimo rapporto perché lei è in Italia mentre il genitore da anni vive negli Stati Uniti dopo essersi separato dalla moglie. A distanza di qualche giorno l’uomo ha deciso di rispondere alla congiunta attraverso un’altra lettera aperta pubblicata sulla rivista prodotta da Cairo Editore. Tra le riga della missiva il diretto interessato ha ammesso tutti i suoi errori: “Non mi sono reso conto che con la mia assenza ho fatto soffrire te e tua sorella. Solo a distanza di tempo ho capito il male che ho fatto, soprattutto a te, forse perché più piccola e sensibile…”. ... Leggi su kontrokultura

