FOTO - "Sempre sto tiro a gir", Antonio Insigne dopo il gol ironizza su alcune critiche al fratello (Di lunedì 6 luglio 2020) Lorenzo Insigne è stato il match winner della gara con la Roma. Il suo gioiello è valso la vittoria e il 5° posto in classifica. Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : Coronavirus, misure igieniche sempre meno rispettate: dalle mascherine al lavaggio mani - kingdeltrigg : RT @tuttonapoli: FOTO - 'Sempre sto tiro a gir', Antonio Insigne dopo il gol ironizza su alcune critiche al fratello - jaureguistattos : RT @mediohermana: Oggi delle ragazze hanno incontrato Ester Exposito in un ristorante a Roma ed hanno mantenuto un minimo le distanze per l… - giulsxzayno : + io sono sottona per tutti, le scrivevo sempre, rispondevo alle storie ecc, cercavo di interagire in tutti i modi.… - tuttonapoli : FOTO - 'Sempre sto tiro a gir', Antonio Insigne dopo il gol ironizza su alcune critiche al fratello -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Sempre Dazn, lo strano destino delle inviate a bordo campo: per Diletta Leotta sempre foto e titoli di giornale, oblio per le altre due... Raffaele La Russa FOTO – Insigne segna il gol del 2-1: la grintosa esultanza di Gattuso

Un bellissimo gesto quello di Gennaro Gattuso in occasione del gol del 2-1 segnato da Lorenzo Insigne con un bel tiro a giro. Il mister esulta a suo modo con l’attaccante azzurro, a muso duro, com’è a ...

Stadio e Comune, la protesta dei Pesi Massimi:”No sindaco, così non va bene”

Qualche giorno fa, preoccupati per lo stallo perdurante al Comune di Como (con particolare riferimento al ritardo nelle risposte sullo Stadio Sinigaglia), abbiamo chiesto un’altro incontro al Sindaco; ...

Un bellissimo gesto quello di Gennaro Gattuso in occasione del gol del 2-1 segnato da Lorenzo Insigne con un bel tiro a giro. Il mister esulta a suo modo con l’attaccante azzurro, a muso duro, com’è a ...Qualche giorno fa, preoccupati per lo stallo perdurante al Comune di Como (con particolare riferimento al ritardo nelle risposte sullo Stadio Sinigaglia), abbiamo chiesto un’altro incontro al Sindaco; ...